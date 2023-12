Dominic West snapt kritiek op The Crown

Dominic West begrijpt wel dat mensen zich kritisch uitlaten over de manier waarop de Britse koninklijke familie in beeld wordt gebracht in de Netflixserie The Crown. In het zesde en laatste seizoen worden verschillende gebeurtenissen gedramatiseerd, waaronder de dood van prinses Diana.

“Ik kan begrijpen dat mensen vinden dat dit te dicht bij de gebeurtenissen staat en dat het verdriet nog steeds zo echt is”, zegt de acteur, die prins Charles speelt in de laatste twee seizoenen, tegen de BBC.

West heeft “daar veel over nagedacht” voordat hij de rol aannam. Hoewel de acteur gemengde gevoelens had over de rol, zei West tegen BBC Radio 5 Live dat iemand als hij “een rol als Charles” niet kan weigeren. “Hij is zo interessant. Hij is zo complex”.

In de afgelopen jaren kreeg The Crown veel kritiek op de manier waarop gebeurtenissen in de serie in beeld werden gebracht. Het laatste seizoen kreeg maar weinig lovende kritieken, terwijl de eerste reeksen juist konden rekenen op veel positieve reacties.