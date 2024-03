Donald Trump gaat prins Harry niet helpen met visum

Als Donald Trump weer president van de Verenigde Staten wordt, gaat hij prins Harry niet helpen met mogelijke problemen rond zijn visum. Dat zegt de oud-president in een interview met de Britse nieuwszender GB News dat dinsdagavond wordt uitgezonden.

Harry woont sinds zijn stap terug binnen het Britse koningshuis in Amerika, maar zijn visum is mogelijk in gevaar door zijn autobiografie Spare (2023). Daarin vertelt de prins dat hij heeft geëxperimenteerd met drugs. In de VS kan een visum worden geweigerd op basis van vroegere “drugs- of criminele activiteiten”, al is het niet bekend of Harry dat heeft aangegeven op zijn aanvraag. De conservatieve denktank Heritage Foundation wil dat de aanvraag van de prins openbaar wordt gemaakt en heeft daarvoor een rechtszaak aangespannen.

Met eventuele problemen met het visum hoeft Harry geen hulp te verwachten van Trump, als hij president wordt. Hij vindt niet dat de prins een voorkeursbehandeling verdient. Trump zegt dat het afwachten is wat de autoriteiten ontdekken over de visumaanvraag. “En als hij heeft gelogen, dan moeten ze actie ondernemen.”

Of Trump daarmee bedoelt dat Harry dan het land moet worden uitgezet, weet hij niet. “Geen idee, zeg het maar. Je zou denken dat ze dit al heel lang weten.”