Door koning Charles gemaakte aquarel geveild voor 21.000 pond

Een door koning Charles gemaakte aquarel is geveild voor bijna 21.000 pond, omgerekend ruim 24.000 euro. De anonieme koper “kijkt ernaar uit het in zijn huis op te hangen”, laat veilinghuis Clevedon Salerooms weten aan de BBC.

De tekening is van de Lochnagar-berg vlak bij het koninklijke landgoed Balmoral in Schotland. De aquarel was in 1993 al te zien in een BBC-special gebaseerd op het kinderboek The Legend of Lochnagar van de koning. In die uitzending werkt Charles aan de tekening.

De vorige eigenaar had het werk in zijn toilet hangen, maar was het vergeten. Vooraf werd gedacht dat het tussen de 10.000 en 15.000 pond zou opbrengen.

Waterverven is een van de hobby’s van Charles. Er werden al vaker aquarellen van hem tentoongesteld en ook bracht hij eerder een bundel van zijn werken uit.