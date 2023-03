Duitse royaltyfans wachten urenlang bij Brandenburger Tor

Het staatsbezoek van de Britse koning Charles aan Duitsland kan op de nodige aandacht van Duitse royaltyfans rekenen. Volgens lokale media stonden er rond 10.30 uur al enkele honderden mensen te wachten in de buurt van de Brandenburger Tor.

In de loop van de ochtend werd de rij bij de Pariser Platz, het plein waar de Brandenburger Tor aan ligt, steeds langer. Op beelden is te zien hoe enkele mensen Britse vlaggen mee hebben.

De menigte die een glimp hoopt op te vangen van koning Charles en koningin-gemalin Camilla moeten nog wel eventjes wachten. Volgens planning zal het koningspaar om 15.00 uur met militaire eer worden ontvangen voor de Brandenburger Tor.

Het bezoek van het Britse koningspaar duurt tot en met vrijdag. Het is het eerste staatsbezoek van Charles sinds hij koning van het Verenigd Koninkrijk is. Charles en Camilla zouden aanvankelijk eerst een staatsbezoek brengen aan Frankrijk, maar vrijdag werd bekend dat de Britse koning en de Franse president Emmanuel Macron in overleg hadden besloten het bezoek uit te stellen. Reden daarvoor was de onrust in het land naar aanleiding van de omstreden pensioenhervorming van Macron.