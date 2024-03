Edward voor verjaardag door Charles benoemd tot lid Schotse orde

De Britse koning Charles heeft zijn broer prins Edward de hoogste onderscheiding van Schotland gegeven. Edward, die zondag zijn 60e verjaardag viert, is nu lid van de Orde van de Distel. Dat meldt het Britse hof via social media.

De Orde van de Distel is in 1687 ingesteld en is vernoemd naar de nationale bloem van Schotland. Alleen de koning mag nieuwe leden benoemen. De hoogste Schotse ridderorde komt in rangorde na de Engelse Orde van de Kousenband, die uit 1348 stamt.

De orde telt maximaal zestien leden. Charles, zijn zoon prins William en zijn zus prinses Anne zijn ook lid. Vorig jaar benoemde Charles zijn vrouw Camilla tot lid van de orde.