Emilia Clarke en moeder krijgen onderscheiding van prins William

Emilia Clarke stond woensdag oog in oog met de Britse prins William. De Game of Thrones-ster kreeg tijdens een ceremonie op Windsor Castle een onderscheiding, samen met haar moeder Jenny.

De actrice en haar moeder werden benoemd tot Member of the Order of the British Empire (MBE). Zij kregen de onderscheiding voor hun inzet om mensen met hersenschade te helpen. Clarke en haar moeder zijn de oprichters van SameYou, een liefdadigheidsinstelling die zich inzet voor mensen die een beroerte of hersenbloeding hebben overleefd. De actrice richtte de organisatie op nadat zij zelf twee hersenbloedingen kreeg.

De 37-jarige actrice werd vooral bekend van haar rol als Daenerys Targaryen in de HBO-serie Game of Thrones. Daarna speelde zij ook onder meer rollen in Solo: A Star Wars Story, Me Before You en Last Christmas.