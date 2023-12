Familie haalde Queen over laatste dagen op Balmoral te blijven

De koninklijke familie heeft koningin Elizabeth vorig jaar overgehaald om haar laatste dagen door te brengen op haar geliefde Schotse landgoed Balmoral. Dat vertelt prinses Anne volgens The Telegraph in de BBC-documentaire Charles III: The Coronation Year, die met de kerst wordt uitgezonden.

Elizabeth, die vorig jaar september op 96-jarige leeftijd overleed, was volgens Anne bang dat het “dingen ingewikkelder zou maken” als ze in Schotland zou overlijden. Haar familie haalde haar over om te doen wat ze zelf het prettigst vond en niet te denken aan anderen. Praktische overwegingen zouden “niet moeten meespelen in haar beslissing”, zou de familie volgens de prinses hebben gezegd.

Anne denkt met veel plezier terug aan de tijd die ze samen met haar moeder en de rest van de familie heeft doorgebracht in Schotland. “We hebben het altijd heel fijn gehad op Balmoral”, vertelt ze. “We hebben daar in onze jeugd veel tijd doorgebracht en we hadden daar waarschijnlijk een onafhankelijker leven dan ergens anders.”

De documentaire laat beelden zien van achter de schermen bij de kroning van Charles in mei. Prinses Anne is het enige lid van de koninklijke familie dat voor de camera wordt geïnterviewd.