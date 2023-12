Foto van 16-jarige Diana als bruidsmeisje geveild voor 7000 pond

Een oude foto van prinses Diana heeft tijdens een veiling 7000 pond, omgerekend ruim 8100 euro, opgebracht. Het portret werd verkocht bij Hansons Auctioneers in Etwall. Op de foto is Diana 16 jaar en bruidsmeisje op de bruiloft van haar zus. Ze draagt een lange jurk met een wit-rood patroon en heeft een bos rozen in haar hand.

Het portret komt uit het archief van modeontwerper Bill Pashley, die veel voor de koninklijke familie heeft gewerkt. Er zaten ook meerdere brieven en kaarten van de prinses bij.

Bij veilinghuis Julien’s Auctions werden zondagavond ook meerdere kledingstukken van de prinses geveild. Het hoogste bedrag, omgerekend ruim 915.000 euro, werd neergeteld voor een avondjurk.