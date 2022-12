Gravin Sophie krijgt award voor inzet tegengaan seksueel geweld

Sophie, de gravin van Wessex, heeft samen met vier andere vrouwen de Hillary Rodham Clinton Award 2022 in ontvangst mogen nemen. Die kreeg Sophie voor haar inzet om het bewustzijn over het voorkomen van seksueel geweld in conflicten te vergroten.

De gravin kreeg de prijs bij het Georgetown Institute for Women, Peace and Security in Washington uit handen van Hillary Clinton. “Te lang hebben overlevenden van verkrachtingen in oorlogen geen stem gehad”, schrijft Sophie op Twitter na het in ontvangst nemen van de award. “De daders zijn al te lang niet ter verantwoording geroepen.”

Sophie is deze week in Washington. Daar spreekt de gravin met ambassadeurs en regeringsleiders die werken aan het verbeteren van de ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld in conflicten over de hele wereld.