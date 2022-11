Harry adviseerde Meghan om ook mannen te spreken in haar podcast

In de laatste aflevering van haar podcast Archetypes is Meghan, de vrouw van prins Harry, voor het eerst in gesprek gegaan met mannen over vooroordelen waar vrouwen mee te maken krijgen. Tot nu toe waren alleen vrouwen te gast geweest in de podcast.

In de podcast onthulde Meghan dat haar man Harry het advies had gegeven om voor de laatste aflevering ook mannen uit te nodigen. “Het begon bij me te dagen, op aanraden van mijn man, dat als we echt de manier willen veranderen waarop we denken over geslacht en labels die we op mensen plakken, we het gesprek moeten verbreden. En dat we ook mannen actief in dat gesprek moeten betrekken.” In de dinsdag verschenen aflevering sprak Meghan daarom met komiek Trevor Noah, talkshowhost Andy Cohen en scriptschrijver Judd Apatow.

De eerste aflevering van Archetypes verscheen in augustus. Toen was tennisster en goede vriendin Serena Williams te gast. Ook onder anderen zangeres Mariah Carey, Paris Hilton en de Canadese first lady Sophie Trudeau maakten hun opwachting in de podcast. In de laatste aflevering stelde Meghan veel opgestoken te hebben van het maken van de podcast. “Mijn gasten zijn zo gul geweest met hun tijd en kwetsbaar in het delen van hun verhalen. En ik merkte dat ik door echt te luisteren zoveel heb geleerd – over hen natuurlijk, maar ook over mezelf.”