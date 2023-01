Harry: Camilla ‘ging over lijken’ om imago op te krikken

De Britse prins Harry heeft in zijn interview met het Amerikaanse programma 60 Minutes op CBS hard uitgehaald naar zijn stiefmoeder Camilla. Volgens de hertog van Sussex is de koningin-gemalin “gevaarlijk” omdat ze er alles voor over heeft gehad om haar reputatie op te krikken.

Camilla werd een gevaar “vanwege de connecties die ze smeedde met de tabloids”, zei Harry onder meer. Hij beschuldigde haar ervan dat ze “over lijken ging” om haar imago te herstellen nadat ze was afgeschilderd als “de boosdoener” in de scheiding tussen Charles en Diana.

Dergelijke bewoordingen gebruikt Harry ook in zijn autobiografie Spare, waarin hij zelfs zegt dat hij door zijn stiefmoeder “is geofferd op haar pr-altaar”. “Als je als lid van de familie wordt wijsgemaakt dat op de voorpagina staan, positieve krantenkoppen en verhalen, je reputatie zullen verbeteren of de kans vergroot dat je wordt geaccepteerd als monarch door het Britse publiek, dan ga je dat doen”, verduidelijkte de prins in het interview met CBS.

In een gesprek met ITV zei Harry zondag al dat sommige leden van de familie “het bed met de duivel delen” als het gaat over hun banden met de roddelpers. Dit “moeten” of “willen” doen is volgens de Britse prins “een keuze”. Maar op het moment dat het ten koste gaat van hemzelf of andere leden van de Britse koninklijke familie “trek ik de grens”, zei hij.