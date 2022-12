Harry: communicatieteam William plantte verhalen bij de media

Volgens prins Harry heeft het communicatieteam van zijn oudere broer prins Williams bewust verhalen over hem en Meghan “gelekt bij de media”. Dat zegt de 38-jarige Harry in het laatste deel van de zesdelige Netflix-docureeks Harry & Meghan. Daarmee insinueert Harry dat zijn oudere broer dat deed om te voorkomen dat er verhalen over William en Catherine zouden verschijnen.

Harry omschrijft dat als “een vies spelletje”. “Ik heb dertig jaar ervaring achter de schermen en weet hoe dit systeem werkt. Je weet dat er wordt gelekt en er verhalen worden geplant. Als een communicatieteam een negatief verhaal wil voorkomen, zullen ze dat ruilen en je iets geven over een andere royal”, legt Harry uit. “Uiteindelijk werken de communicatieteams tegen elkaar.”

De jongste van de twee broers beweert dat hij en William elkaar hebben beloofd om dit nooit bij elkaar te doen. “Ik zou veel liever vernietigd worden in de pers dan meespelen met dit spel of dit handelsbedrijf”, zegt Harry in de documentaire. “Om te zien dat het kantoor van mijn broer precies datgene deed waarvan we elkaar beloofd hadden het niet te doen, dat was hartverscheurend.” Harry geeft in de documentaire geen concrete voorbeelden van zulke gevallen.