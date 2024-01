Harry en Meghan brengen verrassingsbezoek aan Jamaica

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben onverwacht hun opwachting gemaakt bij een filmpremière van de Bob Marley-biopic One Love op Jamaica. Op foto’s is te zien dat de twee ontspannen poseerden op de rode loper voor het Carib Theatre in Kingston. Volgens Britse media is het niet duidelijk waarom de Sussexes waren uitgenodigd.

De hertog en hertogin van Sussex gingen onder meer op de foto met Jamaicaanse minister van Juridische en Constitutionele Zaken Marlene Malahoo Forte. Zij probeert al langere tijd om van Jamaica, dat deel uitmaakt van het Britse Gemenebest en daardoor koning Charles als staatshoofd heeft, een republiek te maken.

De verschijning van Harry en Meghan komt enkele dagen nadat de hertog in Los Angeles een luchtvaartprijs in ontvangst had genomen. Toen was Meghan nog afwezig omdat een van de kinderen van het stel ziek zou zijn. De laatste keer dat de hertogin op een rode loper verscheen was in november, toen ze een evenement in Los Angeles bijwoonde.

Prins Harry is vaker op Jamaica geweest. In 2012 bracht hij namens zijn grootmoeder koningin Elizabeth een officieel bezoek aan het eiland. Die reis was ter gelegenheid van haar diamanten regeringsjubileum.