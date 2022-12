Harry en Meghan ‘dankbaar’ verhaal met de wereld te kunnen delen

Prins Harry en zijn vrouw Meghan zijn tevreden over hun Netflix-documentaireserie. “We zijn dankbaar dat we de kans hebben gekregen om ons liefdesverhaal te delen met hulp van zo’n gewaardeerd creatief team en met het wereldwijde bereik van Netflix”, zegt het koppel in een korte verklaring op de website van de streamingdienst.

In de serie, waarvan donderdag de eerste drie afleveringen online kwamen, praten de prins en zijn vrouw onder meer over hun relatie met elkaar en met de Britse roddelpers. “We hopen dat het anderen helpt en dat ze zich geïnspireerd voelen”, zegt het koppel.

De laatste drie afleveringen van de serie Harry & Meghan komen volgende week donderdag online.