Harry en Meghan: focus ligt op wat komen gaat

Prins Harry heeft het gevoel dat hij, zijn vrouw Meghan en hun twee kinderen Archie en Lilibet precies zijn waar zij “horen te zijn”. Dat zegt de 38-jarige Britse prins aan het einde van de zesdelige docureeks Harry & Meghan, die te zien is bij Netflix. Ook zegt Harry dat het stel zich nu focust op de toekomst en “wat komen gaat”.

“Er waren tijden dat ik boos was, maar ik kan niet zó boos zijn en blijven. Want ik heb echt het gevoel dat wij precies zijn waar we horen te zijn”, blikt Harry terug. “We hebben de overkant gehaald.” Meghan noemt het “verbazingwekkend hoe dingen uiteindelijk samenkomen”. “Al had je het nooit gedacht.”

Harry heeft naar eigen zeggen “vrede moeten sluiten” met het idee dat hij en Meghan waarschijnlijk nooit een oprechte verontschuldiging van zijn familie zullen ontvangen. “We gaan verder”, zegt hij.

In de laatste drie delen van de docureeks vertellen Harry en Meghan over hoe zij hun koninklijke titels neerlegden en welke problemen daarmee gepaard gingen. Harry zegt dat zijn oudere broer William tegen hem schreeuwde tijdens een bijeenkomst over het neerleggen van zijn titel. Volgens hem zou het communicatieteam van William bewust verhalen over Harry en Meghan gelekt hebben.