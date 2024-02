Harry en Meghan lanceren nieuwe website

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben een nieuwe website gelanceerd. Op Sussex.com staat onder meer het laatste nieuws over het koppel.

Op de homepagina staat een foto van de hertog en hertogin van Sussex. Wanneer wordt doorgeklikt, ziet de lezer biografieën van de prins en zijn echtgenote, nieuws en links naar de organisatie (Archewell) en projecten van de Sussexes.

Na het huwelijk van Harry en Meghan in 2018 werden updates over het paar gedeeld op de sociale media-accounts van Kensington Royal. Ze deelden die toen met prins William en prinses Catherine. Later begonnen Harry en Meghan Sussex Royal, dat bleef bestaan tot aan hun stap terug binnen het Britse koningshuis in 2020. Op dit moment hebben de twee geen account op sociale media, al hintte Meghan er eerder op dat ze in de toekomst wel weer actief wil zijn op Instagram.