Harry en Meghan voelden zich ‘gedwongen’ om VK te verlaten

Prins Harry en zijn vrouw Meghan voelden zich “gedwongen” om in 2020 een stap terug te doen binnen de Britse koninklijke familie en te verhuizen naar de Verenigde Staten. Dat meldt onder meer het Britse ITV. De uitspraak werd gedaan tijdens een zitting bij het Hooggerechtshof in Londen.

De prins was zelf niet aanwezig bij de zitting, maar zijn advocaat las namens de hertog van Sussex een verklaring voor. “Het was voor ons allebei met groot verdriet dat mijn vrouw en ik ons ​​gedwongen voelden om afstand te doen van deze rol en het land in 2020 te verlaten”, aldus Harry in de verklaring. “Het Verenigd Koninkrijk is mijn thuis”, vervolgde hij.

Harry vecht momenteel een juridische strijd uit met de Britse overheid over zijn beveiliging wanneer hij zich in het Verenigd Koninkrijk bevindt. De prins woont sinds een paar jaar in de Verenigde Staten nadat hij en zijn vrouw waren teruggetreden als werkende leden van het Britse koningshuis. In de verklaring zei Harry dat hij hoopt dat zijn kinderen zich net zo thuis zullen voelen in het Verenigd Koninkrijk als waar ze momenteel in de VS wonen. “Dat kan niet als er geen mogelijkheid is om ze veilig te houden als ze op Britse grondgebied zijn. Ik kan mijn vrouw niet zo in gevaar brengen en gezien mijn eigen ervaringen ben ik huiverig om mezelf ook onnodig in gevaar te brengen.”

Het Uitvoerend Comité voor de Bescherming van Royalty en Publieke Figuren, bekend als RAVEC, besloot in 2020 dat de jongste zoon van koning Charles niet langer automatisch politiebescherming zou krijgen als hij in het Verenigd Koninkrijk was. Harry kreeg vorig jaar toestemming om dat besluit aan te vechten. Volgens ITV zal de rechter de komende weken een besluit nemen in de zaak.