Harry en Meghan wensen Catherine beterschap

De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan wensen prinses Catherine veel “sterkte en gezondheid” toe nu bekend is dat ze aan kanker lijdt. Dat schrijven de hertog en hertogin van Sussex in een korte verklaring aan Britse media.

“We wensen Kate en de familie sterkte en gezondheid toe en hopen dat ze privé en in alle rust kan herstellen”, luidt de boodschap.

Het is niet bekend of Harry en Meghan, die in Amerika wonen, contact hebben opgenomen met de Catherine en haar man prins William. Harry deed dat wel nadat eerder dit jaar koning Charles bekendmaakte dat hij kanker heeft. Ook legde hij een bliksembezoek aan Londen af om zijn vader te zien.

De relatie tussen Harry en Meghan en William en Catherine staat al enige tijd op gespannen voet. In zijn boek Spare schreef Harry over zijn verslechterde band met zijn broer.