Harry: familie snapte niet waarom Meghan extra bescherming moest

Volgens prins Harry begrepen niet alle leden van zijn familie waarom hij zo aandrong op de extra bescherming van Meghan tegen de Britse roddelpers. Dat vertelt hij in het eerste deel van de donderdag verschenen Netflix-documentaireserie Harry & Meghan.

“Wat mensen moeten begrijpen, is dat veel familieleden ook hebben meegemaakt wat zij moest doorstaan”, zegt Harry. “Het is bijna een soort overgangsritueel en sommige familieleden hadden zoiets van: mijn vrouw moest dat ook meemaken, dus waarom zou jouw vriendin anders behandeld moeten worden? Waarom zou jij een speciale behandeling moeten krijgen? Waarom moet zij worden beschermd?”

Volgens de prins was er een belangrijke reden. “Het verschil is het element van ras.”

Harry en Meghan herhaalden in de eerste helft van de documentaire dat er veel “racistische” artikelen over hun relatie zijn geschreven. Het echtpaar beschuldigde vorig jaar in een interview met Oprah Winfrey ook een niet nader genoemd familielid van racisme. Meghan zei dat de persoon in kwestie voor de geboorte van hun zoon Archie (3) gesprekken had met Harry over “hoe donker de huid” van de baby zou zijn. Om welk familielid het ging zeiden ze niet. Later sloot het koppel wel uit dat het om koningin Elizabeth of prins Philip ging.