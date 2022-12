Harry: ging niet goed om met suïcidale gedachten van Meghan

Prins Harry is van mening dat hij niet op de juiste manier is omgegaan met zijn vrouw Meghan toen zij last had van suïcidale gedachten. Dat zegt de 38-jarige Britse prins in de Netflix-documentaire Harry & Meghan. “Als ik erop terugkijk hoe ik toen deed, word ik er kwaad van en schaam ik me daarvoor.”

Volgens Harry benaderde hij de situatie als een lid van het koningshuis. “En niet als een echtgenoot”, legt hij uit. “Mijn gevoelens werden beheerst door mijn rol als lid van de Britse royal family.” Naar eigen zeggen was Harry “geprogrammeerd” en eraan “gewend” om zich zorgen te maken over bijvoorbeeld evenementen. “Wat als we te laat zijn? Dat vroeg ik me dan af.” De Britse prins “haat” zichzelf, nu hij op die periode terugkijkt.

Over de periode waarin Meghan met duistere gedachten te maken kreeg, zegt zij dat ze hulp wilde. “Maar dat mocht niet. Ze waren bang voor imagoschade. We zaten in een bubbel waarin we niks konden doen. Ik mocht mijn vrienden niet eens een foto sturen. Onze wereld werd steeds kleiner en kleiner.”

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien. Daarin vertelde het stel onder meer over hoe ze elkaar ontmoetten, Harry’s moeder prinses Diana en de slechte verhouding met de Britse paparazzi.