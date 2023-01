Harry hoopt op verzoening met familie, maar niet zonder gesprek

Prins Harry heeft maandag in het interview met het Amerikaanse tv-programma Good Morning America gezegd dat de breuk tussen hem en zijn broer William met name door de Britse pers is verergerd. Harry staat wel open voor een verzoening, maar dan moeten zijn familieleden volgens de hertog van Sussex wel hun verantwoordelijkheid nemen en eerst het gesprek aangaan.

“Ik denk niet dat we ooit nog in vrede kunnen leven met mijn familie, tenzij de waarheid naar boven komt”, zei Harry tegen GMA-presentator Michael Strahan. “Er zijn veel dingen die ik kan vergeven, maar er moet eerst worden gesproken voordat er een verzoening kan komen. Het gaat dan een deel om verantwoordelijkheid nemen”, vond Harry.

“Ik hoop dat het ooit nog goed komt”, ging Harry verder. “Want weet je, als er iets is dat de Britse pers beangstigt, dan is het dat William en ik weer op één lijn komen.” Mocht het überhaupt ooit nog tot een gesprek tussen Harry en zijn familie komen, dan hoopt de hertog in ieder geval dat de uitkomst hiervan niet naar de Britse pers uit zal lekken.

Volgens Harry zijn de media bovendien de reden dat de breuk tussen hem en zijn broer vergroot is. Ook de relatie tussen hun vrouwen, Meghan en Catherine, zou door het Britse journaille verslechterd zijn. “Zonder twijfel”, antwoordde Harry op de vraag of hij dit zo zag. “Als je alles leest, dan heeft dat zonder twijfel impact op hoe je functioneert. Wanneer je het niet allemaal leest, kan je pas echt je leven leiden.”