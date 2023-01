Harry: media verdraaien verhaal over doden in Afghanistan

De Britse prins Harry heeft zich in zijn interview in The Late Show van Stephen Colbert kritisch uitgelaten over de Britse pers. De prins beschuldigt de media ervan dat zij bewust zijn woorden uit zijn autobiografie Spare hebben verdraaid.

“Ze hebben er bewust voor gekozen om alle context te verwijderen en individuele onderdelen van mijn verhaal te kiezen, om die vervolgens in sappige krantenkoppen te veranderen”, zei Harry aan het begin van het interview.

Eerder lekte via de Britse media onder meer een passage uit waarin Harry beschrijft dat hij tijdens zijn diensttijd in Afghanistan 25 leden van de Taliban heeft gedood. Harry was niet te spreken over hoe de media daar vervolgens over schreven. “De meest gevaarlijke leugen die ze hebben verteld, is zonder twijfel de claim dat ik heb opgeschept over het aantal mensen dat ik heb gedood in Afghanistan”, zei Harry. “Maar dat is een leugen.”

De prins hoopt dat mensen nu het boek officieel is verschenen, zelf de context kunnen meekrijgen. “Wat ik zeg is niet gevaarlijk, maar de manier waarop mijn woorden verdraaid worden is gevaarlijk.”