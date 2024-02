Harry moet met Amerikaans paspoort mogelijk titels inleveren

Als prins Harry er serieus werk van maakt om officieel Amerikaans staatsburger te worden, moet hij er rekening mee houden dat hij zijn koninklijke titels kwijtraakt. Verschillende media in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten stippen aan dat volgens de officiële regels immigranten in Amerika afstand moeten doen van “erfelijke titels of adellijke posities in een vreemde staat”.

De jongste zoon van koning Charles besprak vrijdag in een interview met Good Morning America de mogelijkheid om een Amerikaans paspoort aan te vragen. “Het Amerikaans staatsburgerschap is zeker een gedachte die door mijn hoofd is geschoten, maar op dit moment heeft dat voor mij geen prioriteit”, zei hij.

Het is onduidelijk of Harry van de Amerikaanse regels op de hoogte is. Zijn woordvoerder weigert commentaar te geven aan het Amerikaanse Page Six.

Graaf van Dumbarton

De prins is behalve hertog van Sussex ook graaf van Dumbarton en baron Kilkeel. Die titels kreeg Harry in mei 2018 nadat hij in het huwelijk trad met zijn vrouw Meghan. In 2020 nam de prins al afscheid van zijn aanspreektitel zijne koninklijke hoogheid. Die afspraak maakte hij met oma koningin Elizabeth nadat de prins kenbaar maakte een stap terug te nemen binnen de koninklijke familie. Hij vestigde zich dat jaar ook samen met zijn gezin in de VS.

Advocaat James L. Leonard jr., die in het verleden aan verschillende immigratiezaken werkte, zegt tegen Page Six dat er voor Harry wellicht een uitzondering wordt gemaakt. Hij zegt dat er nog nooit een soortgelijke zaak is geweest en dat het “uniek” probleem zou kunnen worden voor het Amerikaanse rechtssysteem.

Scenario

“Ik kan me geen andere koninklijke persoon bedenken die ooit een aanvraag heeft ingediend om Amerikaans staatsburger te worden”, aldus de advocaat. “Ik kan me niet voorstellen dat er ooit zo’n scenario is geweest en ik denk dat het veel interessante vragen zal oproepen.”