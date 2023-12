Harry moet proceskosten van Mail on Sunday betalen in smaadzaak

Prins Harry moet de juridische kosten van ruim 48.000 pond (meer dan 56.000 euro) van The Mail on Sunday betalen, nadat hij vrijdag door de rechtbank was teruggefloten in de smaadzaak die hij tegen de uitgever van de krant had aangespannen. De rechter had vorige week een verzoek van de hertog van Sussex in de zaak afgewezen. Voordat de zaak überhaupt voorkomt, proberen Harry en de uitgever van de krant er eerst onderling uit te komen.

Harry had uitgever Associated Newspapers Limited (ANL) aangeklaagd om een artikel uit februari 2022 dat volgens hem “een aanval op zijn eerlijkheid en integriteit” zou zijn geweest. In het stuk van The Mail on Sunday werd gesuggereerd dat de prins had gelogen en geprobeerd de publieke opinie over de politiebeveiliging van zijn gezin te manipuleren. Harry had eerder namelijk ook een zaak aangespannen tegen het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken over de kwestie.

De krant sprak van “een eerlijke mening” die de reputatie van de prins geen “serieuze schade” toe zou dienen. Harry had de rechter gevraagd om deze bewering van ANL buiten beschouwing te laten in de zaak, maar de rechter stelde hem hierin niet in het gelijk. Volgens de rechtbank heeft de uitgever een “reëel vooruitzicht” om de zaak zo te bepleiten, werd vrijdag al gemeld.

Mochten Harry en ANL niet tot een onderlinge schikking komen, dan komt de zaak volgens Britse media volgend jaar ergens tussen mei en juli daadwerkelijk voor de rechter.