Harry: niet Meghans idee om afstand te doen van koninklijke titel

Het was het idee van prins Harry om afstand te doen van de koninklijke titels van hemzelf en zijn vrouw Meghan. Dat zegt de 38-jarige Harry in het vijfde deel van de Netflix-docureeks Harry & Meghan. “Het was mijn besluit, Meghan heeft nooit gevraagd om te vertrekken”, zegt hij.

De Britse tabloids schreven dat het statement dat Harry en Meghan in het voorjaar van 2020 deelden, waarin zij vertelden hun titels neer te leggen, als een verrassing kwam voor koningin Elizabeth. “Het idee dat ik dit zou doen zonder met mijn grootmoeder te overleggen, dat zou ik nooit doen. Ik heb zoveel respect voor haar”, zegt Harry daarover. “Dit was al maanden aan de gang”, zegt Meghan.

Het droevigste aan alles vond Harry “de kloof die ontstond” tussen zijn oudere broer, William. “Hij staat nu aan de andere kant van het instituut. Ik snap het wel, want het is een deel van zijn nalatenschap. In zekere mate zit het in hem ingeprent dat het een deel van zijn verantwoordelijkheid is dat het instituut overleeft.”

Een statement dat naar buiten kwam namens Harry en William, waarin werd ontkend dat William zijn jongere broer en diens vrouw had “weggepest”, was nieuws voor Harry. “Mij werd verteld dat er een statement naar buiten zou komen, onder mijn naam en die van mijn broer, dat het verhaal ongedaan maakte dat hij ons uit de familie zou hebben gepest. Ik kon het niet geloven. Niemand had mij om goedkeuring gevraagd om mijn naam op die verklaring te plaatsen.”

De eerste drie afleveringen van de Netflix-docu waren vorige week donderdag al te zien.