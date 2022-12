Harry over begin relatie: mix van achtervolgingen en vermommingen

Prins Harry heeft het in de donderdag verschenen eerste afleveringen van zijn Netflixdocumentaire opnieuw uitgebreid over hoeveel last hij en Meghan hadden van de Britse roddelpers. Het begin van hun relatie omschrijft de prins als een combinatie van “achtervolgingen en vermommingen”.

“Dat is nou niet per se de meest gezonde start van een relatie, maar we probeerden er met zoveel mogelijk humor mee om te gaan”, vertelt de prins. “Als we elkaar zagen dan gaven we elkaar altijd een enorme knuffel en probeerden we een zo normaal mogelijk leven te leiden.”

De twee spreken in de serie ook over de “racistische” berichten over Meghan in de media. De Amerikaanse oud-actrice kreeg naar eigen zeggen pas te maken met racisme toen ze in het Verenigd Koninkrijk een bekend figuur werd.

Doodsbedreiging

Ook zij zegt vaak te zijn achtervolgd door de paparazzi. Tijdens een bezoek aan Toronto in Canada stapte Meghan naar de politie. “Ik vroeg: als een andere vrouw in Toronto vertelde dat er zes volwassen mannen in hun auto’s bij haar huis sliepen en haar achtervolgden en dat ze bang was, zouden jullie dat dan stalken noemen? En de politie zei: ja, maar we kunnen er niets aan doen vanwege de persoon met wie je aan het daten bent.”

Kort daarna kreeg Meghan naar eigen zeggen haar eerste doodsbedreiging. “En toen veranderde alles omdat ik beveiliging kreeg.”

Uit de bosjes

Harry kan zich uit zijn jeugd vooral de vele aanwezige fotografen en journalisten herinneren. “We hadden zelden een vakantie zonder dat er iemand uit de bosjes sprong met een camera. Vanuit de familie krijg je altijd het advies dat je beter niet kan reageren”, zegt de prins. “Er was altijd publieke druk, met behoorlijk wat drama, stress en tranen.”

Die tranen zag hij op jonge leeftijd ook op de wangen van zijn moeder prinses Diana. “En daardoor begon ik te denken: wat ben ik, wie ben ik en waar maak ik deel van uit?”