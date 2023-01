Harry prijst Willem-Alexander voor erkennen slavernijverleden

Prins Harry heeft koning Willem-Alexander en de Noorse koning Harald geprezen, omdat zij zich recent uitspraken over het slavernijverleden van hun landen. Harry deed dit in een speciale uitzending op zender ABC ter gelegenheid van zijn nieuwe boek Spare. De Britse prins zei dat zij “leidende voorbeelden zijn”.

De hertog van Sussex deed die uitspraak toen de manier ter sprake kwam waarop de Britse pers hem en zijn vrouw Meghan heeft behandeld. Hij merkte op dat in andere landen vorsten stappen hebben gemaakt in het veroordelen van dat soort gedrag. Zo prees Harry koning Willem-Alexander, omdat hij “erkend heeft dat slavernij en kolonialisme een rol hebben gehad in het vormgeven van het land en hij hier excuses voor heeft gemaakt”.

Harry prees koning Harald voor het feit dat hij zich hard heeft uitgesproken tegen racisme. Hij deed dit om de relatie van zijn dochter Märtha Louise met Durek Verrett, een Amerikaanse sjamaan, te verdedigen. Harald zei dat het “bewuste en onbewuste racisme” in zijn land moet stoppen.

Willem-Alexander sloot in zijn kersttoespraak aan bij de excuses die premier Mark Rutte eerder namens de regering aanbood. “Voor wat er toen aan onmenselijks is aangericht in de levens van mannen, vrouwen en kinderen, draagt nu niemand de schuld”, zei de koning. “Maar door ons gezamenlijke verleden eerlijk onder ogen te zien en de misdaad tegen de menselijkheid die de slavernij was te erkennen, leggen we wél een fundament onder een gezamenlijke toekomst.”