Harry trots dat hij moeders werk in hiv-gevecht kan voortzetten

Prins Harry is “enorm trots” dat hij zich in navolging van zijn moeder Diana mag inzetten voor de Terrence Higgins Trust, een organisatie die strijdt tegen hiv en aids. De hertog van Sussex schrijft dat in een brief ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de stichting.

Het gevecht tegen die epidemie is een “groot deel van het nalatenschap van mijn moeder”, schrijft Harry. “Net als velen groeide mijn moeder op in een wereld waarin hiv vaak een doodvonnis betekende. Maar te midden van al die onzekerheid leidde ze met empathie, vond ze de menselijkheid in iedereen om haar heen en toonde ze de kracht van verbinding in die tijd van angst. Hoewel mijn moeder het succes van de behandelingen van nu niet meer heeft meegemaakt, voel ik me enorm trots dat ik haar werk bij jullie kan voortzetten.”

De prins is daarnaast blij met al het werk dat het Terrence Higgins Trust al heeft verricht. “Laten we hopen dat de volgende mijlpaal die we vieren het einde van de hiv/aids-epidemie is.”