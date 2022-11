Imelda Staunton was ‘ontroostbaar’ na dood koningin Elizabeth

Het overlijden van de Britse koningin Elizabeth kwam voor actrice Imelda Staunton als een grote schok. De Engelse actrice denkt dat de dood haar zo hard raakte omdat zij de rol van de Queen speelt in The Crown, vertelt ze aan Radio Times.

Staunton hoorde pas van het overlijden van Elizabeth toen zij terugkwam van de set van The Crown. Naar eigen zeggen was ze “ontroostbaar”. “De uitbarsting van verdriet verraste me, en was misschien niet zo groot geweest als ik haar niet had gespeeld.”

Na de dood van Elizabeth werden de opnames een tijdje stilgelegd, “uit respect” voor de koningin. Dat kwam niet slecht uit voor de 66-jarige Staunton. “Ik was heel blij dat ik de volgende dag niet hoefde te werken. Ze hadden me met dat gezicht niet kunnen filmen”.