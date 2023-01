Journalist Jonathan Dimbleby zet vraagtekens bij boek prins Harry

De Britse journalist Jonathan Dimbleby zegt versteld te staan over passages uit het boek van prins Harry. “Hij deelt informatie die je eigenlijk verwacht van B-sterretjes”, zei de 78-jarige Dimbleby in het BBC-radioprogramma Today. Hij zette ook vraagtekens bij de gemoedstoestand van de royal.

Dimbleby, in Groot-Brittannië een gerespecteerd journalist en presentator, reageerde op passages uit Spare. Door een fout is dat boek inmiddels al in Spanje te koop en de Britse media komen met de meest sappige details uit het dinsdag te verschijnen boek.

Dimbleby zegt met afgrijzen kennis te hebben genomen van de gepubliceerde passages uit Spare. Hij zei zich ook te kunnen voorstellen dat koning Charles erg lijdt door wat Harry over de koninklijke familie heeft geschreven. Daarnaast vindt de journalist dat de details die nu bekendgemaakt zijn niet horen bij royals. Dimbleby doelt op passages waarin Harry vertelt hoe hij zijn maagdelijkheid verloor en hoeveel mensen hij heeft doodgeschoten in de tijd dat hij in Afghanistan dienst deed.

Verdachtmakingen

“Het is duidelijk dat het niet goed gaat met Harry”, zei Dimbleby over de verdachtmakingen van Harry aan het adres van de koninklijke familie. De journalist noemt die passages geen onthullingen maar beschuldigingen. Bovendien begrijpt Dimbleby niet wat Harry voor ogen heeft met Spare. Hij kan zich voorstellen dat de royal het boek heeft uitgebracht als inkomstenbron. “Maar volgens mij is er meer aan de hand”, zei hij. “Als Harry verzoening wil, begrijp ik niet hoe je dat doet door als het ware metaforisch in je Apache te zitten en schoten af te vuren op mensen die niet terug gaan schieten. Juist hij zou moeten weten dat ze niet gaan reageren.”

Dimbleby geldt als een van de journalistieke kopstukken in Groot-Brittannië. In 1994 gaf Charles in een interview met hem toe een affaire te hebben gehad omdat zijn huwelijk met prinses Diana “onherstelbaar was stukgelopen”. Recentelijk maakte Dimbleby, van wie de Daily Mirror schrijft dat hij een vriend is van Charles, voor ITV een documentaire over de nieuwe koning.