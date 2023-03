Kindje Pippa Middleton en James Matthews gedoopt

Pippa Middleton en haar man James Matthews hebben afgelopen week hun kindje laten dopen. Volgens Britse media waren ook prins William en prinses Catherine, de zus van Pippa, aanwezig bij de doop.

Het derde kindje van Middleton en Matthews, dochter Rose, werd in juli geboren. De 39-jarige zus van Catherine had haar zwangerschap niet wereldkundig gemaakt, dus de geboorte kwam voor veel mensen als een verrassing.

Middleton en Matthews trouwden in 2017, maar zijn al sinds 2012 samen. Het stel ging in die jaren even uit elkaar, maar maakte in juli 2016 bekend verloofd te zijn. Het stel heeft drie kinderen: Arthur (4), Grace (1) en Rose (7 maanden).