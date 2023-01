Kleindochter Nelson Mandela boos op Harry en Meghan

Ndileka Mandela, de kleindochter van Nelson Mandela, is woedend op Harry en Meghan. De 57-jarige vindt dat de hertog en hertogin van Sussex de woorden van haar opa hebben gebruikt om geld te verdienen.

In een fragment van de Netflix-documentaire Live To Lead, over leiders die een verschil willen maken in de wereld, benoemt producent Harry dat de docu geïnspireerd is door Nelson Mandela. Ndileka is boos dat het paar hun eigen strijd tegen de koninklijke familie lijkt te vergelijken met de lange weg naar vrijheid van haar grootvader. Tegenover de krant The Australian noemt ze het “verontrustend en vervelend”.

Live To Lead is mede gemaakt door de Nelson Mandela Foundation. Daarom citeert Harry hem ook met zijn bekende woorden “wat telt in het leven is niet puur het feit dat we geleefd hebben”.

Ndileka is het zat dat de quotes van haar opa gebruikt worden om geld mee te verdienen, ook als de Nelson Mandela Foundation heeft bijgedragen aan het project. “Ik bewonder Harry omdat hij het vertrouwen heeft af te stappen van een instituut dat zo iconisch is als de koninklijke familie”, zegt Ndileka wel. “Maar daar komt wel bij dat je je eigen leven moet bekostigen vanaf dan. Het is oké dat mensen opa’s naam gebruiken, maar het kwetst me nog steeds enorm.”