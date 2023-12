Koning Charles bezoekt hooggerechtshof in Londen

De Britse koning Charles heeft donderdag een bezoekje gebracht aan het hooggerechtshof in Londen. Het bezoek van Charles was bedoeld om het “uitzonderlijke werk” van medewerkers te vieren.

Tijdens zijn bezoek kreeg de koning onder meer een rondleiding van Dame Sue Carr langs de Royal Courts of Justice. De koning hoorde onder meer over het werk van vrijwillige magistraten en rechters op het gebied van diversiteit. Ook verraste de koning een groep studenten die deelnamen aan een nagespeeld proces.

Prins Harry, de jongste zoon van Charles, was dit jaar zelf aanwezig in het hooggerechtshof in Londen, maar dan voor een eigen zaak. In juni legde hij een getuigenis af in de rechtszaak tegen Mirror Group Newspapers (MGN).