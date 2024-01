Koning Charles ‘diepbedroefd’ na verwoestende aardbeving Japan

Koning Charles heeft een bericht gestuurd aan de Japanse keizer Naruhito naar aanleiding van de verwoestende aardbeving in Japan eerder deze week. Volgens de autoriteiten heeft de natuurramp sinds maandag aan zeker 64 mensen het leven gekost.

In het bericht, dat onder meer door de Britse ambassade in Japan op X werd gedeeld, schrijft Charles dat hij en zijn vrouw Camilla “diepbedroefd” waren toen zij hoorden van het grote aantal mensen dat als gevolg van de aardbeving is omgekomen. “We hebben de berichten nauwlettend gevolgd en ik kan alleen maar zeggen hoe diep we meeleven met al diegenen die lijden onder de vreselijke gevolgen van deze gruwelijke tragedie”, aldus Charles. “We rouwen om de vele levens die zijn afgebroken en onze gedachten zijn bij allen die dierbaren hebben verloren.”

De Britse koning sprak ook zijn bewondering uit voor de mensen die werken bij de reddingsdiensten en stelde dat zijn overheid klaarstaat om de Japanse bevolking in deze moeilijke tijd te steunen.

Op nieuwjaarsdag werd de westkust getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,6. De aardbeving werd gevolgd door talrijke naschokken. Reddingsacties worden bemoeilijkt, omdat wegen zijn afgesloten en infrastructuur beschadigd is als gevolg van de bevingen. Het is de dodelijkste aardbeving in het land sinds 2016.