Koning Charles kent Gold Medal For Poetry toe aan Mimi Khalvati

Koning Charles heeft de Gold Medal For Poetry toegekend aan Mimi Khalvati. De prijs wordt gegeven aan iemand uit het Verenigd Koninkrijk of een gemenebestland met een bijzondere bijdrage aan de poëzie. Jaarlijks moet de koning of koningin van het Verenigd Koninkrijk de gekozen winnaar goedkeuren.

Khalvati wint de prijs om haar “uitmuntende talent en vermogen te putten uit diverse culturele tradities, waaronder Iraans, Engels en Amerikaans” en zo de Britse poëzie te verrijken.

De Gold Medal For Poetry werd in 1933 ingesteld door koning George. Het is het tweede jaar dat Charles de prijs goedkeurt. Voorheen, toen koningin Elizabeth nog leefde, heette de prijs The Queen’s Medal For Poetry.