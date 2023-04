Koning Charles krijgt speciale emoji voor kroning

Koning Charles krijgt een speciale emoji voor zijn kroning in mei. Het plaatje is gebaseerd op de kroon van Sint Edward, het hoofddeksel dat Charles volgens traditie die dag zal dragen. Dat heeft Buckingham Palace zondag bekendgemaakt.

De emoji zal op Twitter worden getoond wanneer bepaalde hashtags, die te maken hebben met de kroning, worden gebruikt. Het gaat onder meer om #Coronation, #CoronationConcert en #CoronationWeekend.

De kroning van Charles is op 6 mei in Westminster Abbey in Londen.