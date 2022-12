Koning Charles negeert vragen over documentaire van zoon Harry

Koning Charles wilde donderdag niet reageren op een vraag over de documentaire van zijn zoon prins Harry. Voorafgaand aan een bezoek aan het buurthuis Kings’s House in Londen werd de vorst buiten door omstanders gevraagd of hij de eerste afleveringen van de Netflix-reeks heeft gezien.

De koning hoorde de vraag, maar negeerde die. In plaats daarvan wuifde hij naar het publiek.

Over de vraag of Charles van tevoren door de documentairemakers is benaderd voor een reactie, verschillen de verhalen. Aan het begin van de eerste aflevering komt een boodschap in beeld waarin staat dat leden van de koninklijke familie “weigerden commentaar te geven”. Paleisbronnen lieten daarna aan Britse media weten dat er geen contact is geweest.