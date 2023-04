Koning Charles op lijst invloedrijksten van Time Magazine

Koning Charles is opgenomen in de lijst met de honderd meest invloedrijke mensen ter wereld van 2023. Time Magazine maakte de jaarlijkse lijst donderdag bekend. Het Amerikaanse tijdschrift zegt dat de koning precies weet wat nodig is om de monarchie levend te houden door tradities in stand te houden maar waar nodig ook te moderniseren.

Charles is niet de eerste Britse royal die de lijst haalt. Twee jaar geleden betitelde Time zijn zoon prins Harry en schoondochter Meghan nog tot een van de meest invloedrijke mensen van 2021. Ook in 2017 werden de hertog en hertogin van Sussex, die toen nog verloofd waren, opgenomen.

De kersverse koning van de Britten staat in de categorie ‘iconen’. Daarin staan ook beroemdheden als actrice Jennifer Coolidge, acteurs Ke Huy Quan en Pedro Pascal en schrijver Salman Rushdie. In andere categorieën zijn onder meer zangeres Doja Cat, model Bella Hadid, actrice Aubrey Plaza, voetballer Lionel Messi en zangeres Beyoncé opgenomen.