Koning Charles schudt president Zelenski krachtig de hand

De Britse koning Charles heeft woensdagmiddag de Oekraïense president Volodimir Zelenski ontvangen op Buckingham Palace en schudde hem krachtig de hand. Dat is te zien op beelden die zijn gedeeld via sociale media.

Het Britse hof deelde op sociale media een foto, Royal Central deelde een video. Hierop is te zien dat de Britse koning de Oekraïense president lang de hand schudt terwijl de twee met elkaar praten. Zelenski beloofde eerder op de dag dat hij namens alle Oekraïners zijn dank zou overbrengen voor de steun die Charles uitsprak toen hij nog de prins van Wales was.

De ontmoeting duurde niet lang; een klein uur nadat de Oekraïense leider op het paleis aankwam, vertrok hij naar zijn volgende bestemming.

Zelenski kwam woensdagochtend aan in Londen. Hij was in 2020 voor het laatst op Buckingham Palace. In oktober dat jaar had hij er met zijn vrouw Olena Zelenska een ontmoeting met prins William en zijn vrouw Catherine.