Koning Charles spreekt bij staatsbanket over koloniaal verleden

De Britse koning Charles heeft bij zijn eerste staatsbezoek als koning stilgestaan bij het koloniaal verleden. Dat deed de koning dinsdagavond in zijn toespraak bij het staatsbanket voor de Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa en zijn vrouw.

“Hoewel bepaalde aspecten van ons verleden erg droevig zijn, is het essentieel dat we proberen die te begrijpen”, zei Charles over de relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Afrika. “Wij moeten de fouten erkennen die ons verleden hebben gevormd”.

Charles heeft zich eerder al uitgelaten over het slavernijverleden. Zo sprak hij dit jaar over zijn “persoonlijke verdriet” over het slavernijverleden in een toespraak voor leiders van het gemenebest.

In de toespraak onthulde Charles ook een bijnaam die voormalig president van Zuid-Afrika Nelson Mandela aan koningin Elizabeth had gegeven. “President Mandela vertelde me dat hij een speciale naam aan mijn moeder had gegeven. Motlalepula, wat ‘komt met regen’ betekent. Mij werd verzekerd dat het een teken van affectie was die Mandela voelde voor de Queen, en niet zozeer commentaar op de Britse gewoonte ons weer mee te nemen.”