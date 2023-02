Koning Charles steunt door overstromingen getroffen Nieuw-Zeeland

Koning Charles heeft zijn steun uitgesproken voor inwoners van Nieuw-Zeeland die zijn getroffen door de zware regenval van de laatste tijd. Op sociale media deelt het Britse hof een verklaring die de vorst, die ook staatshoofd is van het land, heeft opgesteld.

“Ik heb met grote zorgen het nieuws gevolgd over de overstromingen en de zware weersomstandigheden in verschillende regio’s in Aotearoa, Nieuw-Zeeland”, begint Charles zijn bericht. “Mijn vrouw en ik leven hartstochtelijk mee met nabestaanden die familieleden zijn verloren. Onze gedachten zijn bij iedereen wiens leven zo verschrikkelijk is beïnvloed door deze omstandigheden.”

Charles schrijft verder dat hij “de kracht en vindingrijkheid” van de Nieuw-Zeelanders bewondert en dat hij denkt aan iedereen “die de acties ondersteunt om mensen te helpen hun huizen, bedrijven en levens te herstellen”. De koning sluit zijn bericht af met een boodschap in het Maori, de oorspronkelijke taal van Nieuw-Zeeland: “Wees sterk, wees moedig, wees standvastig.”

Nieuw-Zeeland is onlangs getroffen door hevige regenval die sinds afgelopen weekend voor onder meer overstromingen en schade aan huizen en gebouwen zorgde. Tot dusver zijn er vier mensen omgekomen als gevolg van het noodweer.