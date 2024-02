Koning Charles terug in Londen voor behandeling tegen kanker

Koning Charles is dinsdag weer terug in Londen. De vorst arriveerde volgens Britse media samen met zijn vrouw Camilla per helikopter vanaf zijn landgoed Sandringham. Charles wordt in de Britse hoofdstad behandeld voor een vorm van kanker.

Het is niet duidelijk hoe lang de 75-jarige koning in Londen blijft. Charles vertrok vorige week dinsdag, de dag nadat zijn diagnose werd bekendgemaakt, naar Sandringham in Norfolk.

De koning woonde daar zondag ook een kerkdienst bij. Dat was de eerste keer dat hij weer onder de mensen was sinds bekend werd dat hij kanker heeft.