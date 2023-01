Koning Charles voor het eerst in openbaar sinds onthullingen

De Britse koning Charles is zondag, ondanks alle onthullingen over de koninklijke familie, gewoon naar de kerk gegaan. Het was de eerste keer dat hij weer in het openbaar werd gezien sinds afgelopen week de eerste verhalen uit de autobiografie van zijn zoon prins Harry uitlekten.

De koning woonde een dienst bij in de St. Lawrence’s Church in Castle Rising, niet ver van zijn landgoed Sandringham in Norfolk. Op beelden die door verschillende Britse media online zijn gezet, lijkt Charles ondanks alles in een goed humeur. Hij zwaaide en lachte naar de mensen die waren gekomen om een glimp van hem op te vangen.

Volgens ITV maakte Charles ook met enkele mensen een praatje, maar kwam het boek van zijn zoon niet ter sprake.

Gelekte publicaties van de autobiografie van Harry, waarin ook de gang van zaken in de familie uitgebreid ter sprake komt, zorgden de afgelopen dagen voor veel rumoer. Spare, zoals de autobiografie heet, komt dinsdag officieel uit.