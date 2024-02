Koningin Camilla erelid van Londense waaierorganisatie

Koningin Camilla is erelid geworden van het Londense Worshipful Company of Fan Makers, een organisatie voor waaierliefhebbers. De vorstin kreeg ook een waaier cadeau.

Camilla zei volgens Britse media dat ze trots was om erelid te zijn geworden. De koningin is groot fan van waaiers en zei ook dat ze een verzameling had van bijzondere exemplaren. De echtgenote van koning Charles is beschermvrouwe van het waaiermuseum in Londen.

De Worshipful Company of Fan Makers bestaat al honderden jaren. Vroeger maakte de organisatie ook waaiers, maar tegenwoordig ligt de focus op projecten en evenementen.