Koninklijke zaal in Madame Tussauds Londen tijdelijk gesloten

De wassen beelden van de Britse koninklijke familie in Madame Tussauds in Londen zijn tijdelijk niet voor het publiek te zien. Het museum maakte maandag de beslissing om de zaal met de koninklijke beelden tijdelijk te sluiten nadat activisten van Just Stop Oil eerder op de dag het wassen beeld van koning Charles hadden beklad met taart.

Het wassenbeeldenmuseum zelf blijft wel gewoon open voor publiek, alleen is de zaal waar de beelden van koning Charles, koningin-gemalin Camilla, prins William en prinses Catherine en de vorige maand overleden koningin Elizabeth staan niet toegankelijk. Hoe lang dit deel van Madame Tussauds gesloten blijft, is niet bekend.

Volgens de Metropolitan Police zijn inmiddels vier mensen gearresteerd vanwege het taartincident.