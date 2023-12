Kroning Charles is best bekeken televisiemoment in VK

De kroning van koning Charles en koningin Camilla was afgelopen jaar het best bekeken televisiemoment in het Verenigd Koninkrijk. Zo’n 12,8 miljoen mensen zagen op 6 mei hoe de zoon van koningin Elizabeth officieel werd gekroond, aldus onderzoeksbureau Advanced Television.

De kroning heeft een flinke voorsprong op de nummer twee in de lijst, de laatste aflevering van de BBC-serie Happy Valley. Daar keken in februari ongeveer 11,9 miljoen mensen naar. Daarna volgen het Eurovisie Songfestival (10,7 miljoen) en de finale van The Great British Bake Off (9,7 miljoen).

Koningin Elizabeth overleed vorig jaar en daarmee volgde haar oudste zoon Charles haar op. Enkele maanden later werd hij pas officieel gekroond.