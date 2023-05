Kroning Charles komt zeldzame papegaai ten goede

De kroning van koning Charles zal ook een zeldzame papegaai in Australië ten goede komen. De officiële kroningsgift van 10.000 Australische dollars (ongeveer 6000 euro) zal namens de vorst worden gedoneerd aan een organisatie voor de bescherming van de westelijke grondpapegaai, meldt Nine News.

“Zijne Majesteit zet zich al lang in voor natuurbehoud en duurzaamheid, dus ik ben verheugd dat ik ter gelegenheid van zijn kroning een nationale bijdrage kan leveren aan het behoud van de westelijke grondpapegaai”, zei premier Anthony Albanese.

De westelijke grondpapegaai, grasgroen met een opvallend roodoranje vlekje boven de bek, geldt als een van ’s werelds zeldzaamste vogels. De Pezoporus flaviventris leeft alleen in een afgelegen gebied in de staat West-Australië. Met naar schatting nog maar 150 wilde exemplaren over, wordt hij met uitsterven bedreigd. Recente bosbranden hebben de situatie verergerd.