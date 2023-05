Kroningsconcert bij Windsor Castle van start gegaan

Het kroningsconcert ter ere van de kroning van koning Charles en koningin Camilla is zondagavond van start gegaan. Onder anderen Lionel Richie, Take That en Katy Perry treden op bij Windsor Castle. Het concert is live te volgen bij de BBC.

Enkele minuten voor de aanvang van de show kwam het koningspaar aan. Ook prins William, prinses Catherine en hun kinderen George en Charlotte zijn aanwezig. De jongste, de 5-jarig Louis, is er niet bij. Volgens de BBC is dat omdat het voor hem al bedtijd is.

Het is de eerste keer in vier jaar dat Take That live optreedt. “Het is iets nieuws voor ons, want dj Robin Schulz treedt met ons op”, zei zanger Gary Barlow voorafgaand aan het concert. “Ik denk dat het mooi gaat worden.”

Tijdens het concert zijn er ook optredens van Andrea Bocelli, Olly Murs en Paloma Faith. Daarnaast is er een gezamenlijke voorstelling van onder meer het koninklijke ballet en de koninklijke opera. Tom Cruise, Tom Jones en Joan Collins verzorgen videoboodschappen en sketches, die op een groot scherm worden getoond.