Laatste munten met beeltenis Queen voor Potter-jubileum te koop

In het Verenigd Koninkrijk is vanaf maandag een deel van een serie speciale munten verkrijgbaar die zijn geslagen ter ere van het 25-jarig bestaan van Harry Potter. Een deel van de collectie bevat op de kopzijde nog een portret van koningin Elizabeth, die in september overleed. Het zijn volgens de Royal Mint de laatste Britse munten van het jaar die nog een beeltenis van de Queen bevatten.

Op het nieuwe verzamelmuntje van 50 pence staat niet alleen een portret van koningin Elizabeth, maar aan de andere kant ook een ontwerp van de Zweinsteinexpres – de trein waarmee tovenaarsleerlingen naar de Hogeschool voor Hekserij en Hocus-Pocus worden vervoerd. Een tweede munt die vanaf nu verkrijgbaar is heeft de Queen op de kopzijde en Harry Potter zelf op de andere kant.

Deze munten zijn onderdeel van een grotere collectie waar ook professor Perkamentus en de buitenkant van Zweinstein op staan afgebeeld. Deze twee munten verschijnen volgend jaar pas. Hierop staat wijlen koningin Elizabeth niet meer afgebeeld, maar de huidige koning Charles. Het is volgens de Royal Mint zeer ongebruikelijk dat er halverwege een speciale verzamelcollectie wordt gewisseld tussen portretten van de monarch op de kopzijde van de munten.