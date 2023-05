Lionel Richie aanwezig op eerste tuinfeest Charles als koning

De Britse koning Charles was woensdag voor het eerst sinds hij koning is gastheer van de traditionele feesten in de tuin van Buckingham Palace. De koning en zijn vrouw Camilla werden vergezeld door onder anderen prins Edward en zijn vrouw Sophie en de hertog en hertogin van Gloucester.

Het koninklijk gezelschap en de duizenden gasten hadden niets te klagen over het weer. De zon scheen uitbundig in de tuinen van Buckingham Palace.

Ook Lionel Richie en zijn partner behoorden tot de aanwezigen. Royaltyverslaggevers deelden op sociale media beelden waarop te zien is hoe Charles een praatje met Richie maakt. De Amerikaanse muzikant is zondag een van de sterren die zal optreden tijdens het speciale kroningsconcert. Dat concert vindt plaats op Windsor Castle en wordt uitgezonden op tv en radio.

De tuinfeesten zijn een jaarlijks gebruik voor de Britse koninklijke familie. Meestal vinden er twee of drie tuinfeesten plaats bij Buckingham Palace en wordt er ook een gehouden bij het Palace of Holyroodhouse in Schotland. Het volgende tuinfeest staat gepland voor 9 mei in de tuin van Buckingham Palace.